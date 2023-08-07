تظاهرات في ريفي حلب وإدلب المحتلين ضد مرتزقة

تستمر التظاهرات المناوئة لمرتزقة "هيئة تحرير الشام"، إذ لا يزال المستوطنون يخرجون في تظاهرات، في مناطق متفرقة من ريفي حلب وإدلب المحتلين، منذ أكثر من 3 أشهر، لتتحول إلى انتفاضات شعبية ضد ممارسات مرتزقة "هيئة تحرير الشام"، حسب ما نقله المرصد السوري.

ورصد المرصد خروج المستوطنين في عدة نقاط متفرقة في كل مناطمة المدينة ـ ومخيمات أطمة الغربيةـ ومخيمات دير حسان وكللي في ريف إدلب، والسحارة، وصوران، وكفرة، وترمانين، والباب، والأتارب، وإعزاز، وبايكة، ومخيم ريف حلب الجنوبي.

وتأتي هذه التظاهرات ردّاً على السياسة المتبعة من قبل مرتزقة "هيئة تحرير الشام" ضد المستوطنين، من اعتقالات تعسفية وانتهاكات لحرمة المنازل وترويع الآمنين واتباع سياسة كمّ الأفواه والضغوطات والممارسات الممنهجة التعسفية.

(س ع)