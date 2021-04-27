تظاهرات في مقاطعة قامشلو: سنرسل بناتنا وشبابنا لدعم الكريلا ودحر المحتلين

شن جيش الاحتلال التركي، هجوماً برياً وجوياً على مناطق الدفاع المشروع في زاب وأفاشين بهدف احتلالها، ومحاولة له لاستعباد الكرد، وعليه شهدت مدن مقاطعة قامشلو تظاهرات استنكارا للهجوم، ودعماً لمقاومة الكريلا.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها" بالشهداء انتصرنا وبروح مقاومة الكرامة سنقاوم وندحر الاحتلال، نحيي مقاومة غاري"، وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تحيي مقاومة قوات الدفاع الشعبي"نحي حملة صقور زاغروس، يسقط أردوغان القاتل، زاغروس حرة ".

ديرك

انطلقت التظاهرة التي شارك فيها أهالي مدينة ديرك وقرى برآف وكوجرات من ساحة آزادي ، وجالت الشوارع الفرعية في مدينة ديرك. وتوجه المتظاهرون نحو دوار الشهداء لتتحول التظاهرة إلى تجمع جماهيري.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى عضو مجلس ناحية ديرك بلند محمد أكد فيها بأن قوات الدفاع الشعبي بعدما سطروا ملاحم بطولية في غاري وانتصروا فيها الآن يستمرون في مقاومتهم بزاب وآفا شين ".

وتابع: " إن هدف تركيا من الهجوم القضاء على وجود الشعب الكردي".

جل آغا

انطلقت التظاهرة من دوار شهيد معصوم بناحية جل آغا بمقاطعة قامشلو، ولدى وصول المشاركين إلى كراج الناحية، وقفوا دقيقة صمت، تلاها كلمة من قبل الإداري في مجلس الناحية يونس فتاح ادان فيها هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع مؤكدا بأن:" هذه الهجمات جزء من مخططات دول الجوار لاحتلال كردستان والقضاء على الشعب الكردي".

مضيفا: "بمقاومة شعبنا العظيم سننتصر كما انتصرنا في قامشلو وغاري وكوباني، وسنحرر المناطق المحتلة بهمة ابطالنا في الجبهات ودماء شهداءنا".

بينما العضوة في مؤتمر ستار ناشدت المنظمات والحكومة العراقية باتخاذ موقف جاد حيال الهجمات التركية وقالت: "على حكومة الإقليم ألا تنسى كيف تعاونت قوات الدفاع الشعبي مع قواتهم للتصدي لهجمات مرتزقة داعش".

تل براك

تجمع المشاركون في التظاهرة أمام دوار الفرن جنوبي الناحية لتنطلق من هناك، وتنتهي في ساحة الشهداء بمركز الناحية.

ومن ثم وقف المشاركون في التظاهرة دقيقة صمت، وأدلوا ببيان قرئ من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية تل براك أمينة خليف، والذي جاء فيه: "باسم مجالس الشعب في الادارة الذاتية الديمقراطية لشمال شرق سوية ندد الهجمات على مناطق ميديا، ونساند قوات الكريلا كونها قوات حماية شعوب المنطقة، كما ندد الصمت الدولي حيال هذه الهجمات".

كركي لكي

انطلقت التظاهرة من ساحة شهيد خبات ديرك وجاب الشارع الرئيس للناحية، ومن ثم توقف المشاركون وسط الناحية ، ومن ثم القى باسم مجلس ناحية كركي لكي محمد جميل كلمة استنكر فيها الهجوم التركي على مناطق " آفاشين وزاب ومتينا".

وأشار جميل إلى أن " هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع هي مؤامرة حبكتها القوى الدولية للقضاء على الشعب الكردي فمن جهة يشددون بالعزلة على القائد ومن جهة يشنون هجمات على مناطق دفاع المشروع" .

مؤكدا: "بأن الشعب الكردي لن يرضخ لهذه المؤامرات وسيواصل نضاله".

تربه سبيه

وانطلقت التظاهرة من أمام مركز مؤتمر ستار وجاب الشارع العام والسوق المركزي، وسط ترديد الأهالي الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا في زاب وآفا شين، لتنتهي امام مركز مجلس الناحية.

وهناك ألقيت عدة كلمات، منها كلمة العضو في حزب الاتحاد الديمقراطي، نور الدين شاكر، والذي قال فيه:" إن الاحتلال التركي يريد ارتكاب مجازر اخرى بحق شعوب المنطقة فمع ذكرى مجزرة سيفو وقصفه على جبل قرجوغ، يقوم الان باستهداف مناطق الدفاع المشروع".

اما الإدارية في مؤتمر ستار بناحية تربه سبيه، خرمه علي دعت الشعب الكردي لمساندة قوات الكريلا ، مؤكدة" مهما كلفنا الأمر سنرسل جميع شباننا و بناتنا إلى جبهات القتال لدحر الاحتلال التركي و دعم قوات كريلا".

كما ألقيت كلمة من قبل الرئيس المشترك لمجلس الناحية محمد حاج فرحان والذي أكد بأن حملة صقور زاغروس التي أطلقتها قوات الدفاع الشعبي ستكون نهاية جيش التركي في مناطق زاب وآفاشين ".

وانتهت جميع التظاهرات بترديد الشعارات التي تحي مقاومة قوات الدفاع الشعبي في مناطق زاب وآفاشين ومتينا.

(م ح)

ANHA