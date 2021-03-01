تظاهرات في بغداد دعمًا لذي قار وأنباء عن إصابات

وأفاد مصدر أمني، اليوم الإثنين، وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين بساحة التحرير في العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز إن "القوات الأمنية تقدمت باتجاه ساحة كهرمانة لمنع أي تجمع للمتظاهرين"، لافتًا إلى أن "القوات الأمنية استخدمت الهراوات والقنابل الصوتية من شارع السعدون باتجاه الفردوس".

وتابع إن "تم تسجيل إصابتين في صفوف المتظاهرين بحالات الضرب والاختناق".

وفي وقتٍ سابق، أفاد مصدر أمني، أن العشرات من المتظاهرين توجهوا الى ساحة التحرير وسط بغداد لمناصرة متظاهري الناصرية في محافظة ذي قار.

كما قال مصدر أمني "انطلقت تظاهرة قرب ساحة جسر الطابقين ضمن منطقة الكرادة في العاصمة بغداد".

وأفاد المصدر أن "أصحاب المحال التجارية والدور السكنية التي أزالتها أمانة بغداد مؤخرًا قرب جسر الطابقين جددوا احتجاجاتهم للمطالبة بتعويضهم عن الأضرار الناجمة عن قرار الإزالة ويهددون بالاعتصام إلى حين إيجاد الحلول".

وشهدت مدينة الناصرية خلال الأيام الأخيرة تظاهرات مطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، واجهتها القوى الأمنية بالعنف ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين وإصابة العشرات.

(ش ع)