تظاهرات السويداء تكتسب الزخم واليابان تزيد من ميزانيتها الدفاعية

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، تظاهرات السويداء وزيادة اليابان لميزانيتها العسكرية والوضع المتوتر في مياه الخليج.

احتجاجات نادرة في سوريا تذكرنا ببداية "الربيع العربي"

اكتسبت احتجاجات نادرة في سوريا تطالب بإسقاط الحكومة الاستبدادية زخماً على مدى الأسبوعين الماضيين، في مشاهد تذكرنا بانتفاضة "الربيع العربي" التي بدأت قبل أكثر من 12 عاماً وتحوّلت إلى حرب متعددة الأطراف، حسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

ونشأت الاحتجاجات بسبب الغضب الناجم عن الصعوبات الاقتصادية المتزايدة التي تحوّلت إلى مطالبات بتسوية سياسية للحرب التي وصلت إلى طريق مسدود إلى حد كبير. لقد نمت هذه الاحتجاجات يومياً، حيث اجتذبت مئات الأشخاص الذين قاموا في بعض الأحيان بتمزيق الملصقات الموجودة في كل مكان للرئيس بشار الأسد وأغلقوا مكاتب الحزب السياسي الموالي له.

واعتبرت الصحيفة أن الدافع وراء ذلك هو قرار الحكومة هذا الشهر بخفض دعم الوقود، ما أدى إلى زيادة تكلفة البنزين بأكثر من الضعف، لكن السوريين ينفّسون أيضاً عن أكثر من عقد من المظالم المتراكمة بشأن العنف الحكومي وتدهور مستويات المعيشة.

ونقلت الصحيفة عن ريان معروف، رئيس تحرير المجموعة الإعلامية المحلية السويداء 24، في إشارة إلى خفض دعم الوقود: "كانت هذه شرارة الانتفاضة، لكن الناس خرجوا إلى الشوارع ولم يطالبوا بإلغاء هذا القرار. لقد خرجوا إلى الشارع للمطالبة بإسقاط النظام لأنهم أدركوا أن الوضع لن يتغير دون تغيير الوضع السياسي".

وشهدت السويداء احتجاجات متفرقة في السنوات الأخيرة، لكنها تلاشت دون تحقيق أي شيء. ومع ذلك، فإن التظاهرات الأخيرة يمكن أن تكون أكثر رسوخاً.

وقال حايد حايد، محلل الشؤون السورية في تشاتام هاوس: "أحد الاختلافات الرئيسة التي تراها هنا هو التأييد الذي تمكن المتظاهرون من تأمينه من الزعماء الدينيين في السويداء. لم يكن ذلك موجوداً من قبل".

وفي حين أن الحكومة قد تتسامح مع الاحتجاجات لبعض الوقت في السويداء، يقول المحللون إن الاضطرابات في أجزاء أخرى من البلاد تشكل تهديداً أكبر للأسد، خاصة في معاقل العلويين، وبالتالي قوبلت بالاعتقالات والعنف.

وقالت هدى المهيثاوي، وهي كاتبة تبلغ من العمر 38 عاماً من السويداء، إن تعليقات الأسد الأخيرة تركت انطباعاً بأن الحكومة ليس لديها أي نية لتغيير تكتيكاتها.

اليابان تتطلع إلى زيادة ميزانية الدفاع بنسبة 13% وإضافة صواريخ جديدة

طلبت وزارة الدفاع اليابانية اليوم ميزانية قدرها 53 مليار دولار للسنة المالية المقبلة، بزيادة قدرها 13%، وإضافة أنظمة مضادة للصواريخ وتعزيز أعمال الصيانة للجيش، حسب صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

وأشارت الصحيفة إلى أن طلب الميزانية الذي يبلغ 7.74 تريليون ين يعد رقماً قياسياً، وهو ما يعكس التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين.

البنتاغون: قوات أمريكية إضافية ستبقى في الخليج طالما كانت هناك حاجة إليها

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون سابرينا سينغ إن القوات الأمريكية التي أُرسلت إلى الخليج في بداية الشهر رداً على مضايقة إيران للسفن في المنطقة ستبقى طالما كانت هناك حاجة إليها.

وأضافت "لا أستطيع التنبؤ بالمستقبل. لذلك سأقول، كما تعلمون، طالما لا تزال هناك حاجة لوجود هذه القوات في المنطقة، فإنها ستبقى هناك. إنها موجودة لردع أي تهديدات".

وأضافت سابرينا سينغ أن الولايات المتحدة لا تزال ترى المضايقات الإيرانية في الخليج.

في تموز، أمر وزير الدفاع بنشر مجموعة الاستعداد البرمائية/وحدة الاستطلاع البحرية (ARG/MEU)، والمدمرة يو إس إس توماس هودنر، ومقاتلات من طراز F-35 وF16 في الشرق الأوسط، رداً على محاولات إيران الاستيلاء على السفن التجارية في المنطقة.

وجاء هذا الإعلان بعد أن حاولت البحرية الإيرانية الاستيلاء على سفينتين تجاريتين في مضيق هرمز وخليج عمان في يوم واحد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وصلت القوات الإضافية إلى المنطقة، بما في ذلك أكثر من 3000 بحار ومشاة البحرية على متن السفينة يو إس إس باتان وسفينة الإنزال يو إس إس كارتر هول.

(م ش)