تظاهرات عارمة ضد الاحتلال التركي في مدينتين محتلتين

خرجت التظاهرات اليوم، بسبب تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار الخبز والكهرباء، حيث ارتفعت للضعف، بالإضافة إلى قطع الرواتب.

وقال مواطن من أهالي مدينة جرابلس المحتلة، فضّل عدم الكشف عن هويته خوفاً من بطش المرتزقة، إن الأوضاع في المدينة لم يعد يُسكت عنها، وخاصة بعد ارتفاع أسعار الخبز والكهرباء.

وأوضح أن من المقرر خروج جميع الأهالي في المناطق المحتلة ضد الاحتلال التركي ومؤسساته، وإغلاق المحال التجارية والأسواق.

وأكد أن السكان في المناطق المحتلة سيواجهون وينتفضون في وجه الاحتلال التركي ومؤسساته التي تستغلهم.

وتتزامن هذه المظاهرات مع اشتباكات بين المجموعات المرتزقة التابعة للاحتلال التركي في جرابلس والباب وإعزاز وعفرين المحتلة.

ويزداد الاحتقان الشعبي ضد الاحتلال التركي ومرتزقته ومؤسساته التي تعمل على شرعنة احتلاله للشمال السوري الذي يشهد حالة مستمرة من الفوضى والفلتان الأمني وسط استمرار جرائمه، وسط تدهور الأوضاع المعيشية وسوء الأعمال الخدمية التي ساهمت في انتشار الأمراض والأوبئة بسبب انتشار القمامة في الأحياء والأماكن العامة.

(ج س/ س ر)

ANHA