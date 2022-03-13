طيران مذخر يحلق في أجواء ريف إدلب وسط هدوء حذر

وشهدت أجواء ريف إدلب ضمن منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" فجر اليوم الأحد، تحليقاً لطيران مذخر، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وصباح أمس السبت، قصفت قوات حكومة دمشق مناطق في محيط بلدة معارة النعسان بريف إدلب الشمالي، بعد يومين من الهدوء الحذر الذي ساد منطقة ما تسمى "خفض التصعيد"، على خلفية الأحوال الجوية وهطول الأمطار، وأتى ذلك بعد حملة القصف العنيف التي نفذتها قوات حكومة دمشق دام 48 ساعة، حيث استهدفت بأكثر من 100 قذيفة صاروخية ومدفعية مناطق متفرقة من أرياف حلب وإدلب وحماة واللاذقية، كان النصيب الأكبر منها لجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

(ل د)