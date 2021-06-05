طيران الاحتلال التركي يقصف جبل كوريجارو

قصفت الطائرات الحربية للاحتلال التركي جبل كوريجارو قرب مدينة شلادزي في قضاء آميديا بمحافظة دهوك.
كردستان 2021-06-05T19:33:00 مركز الأخبار

وأكدت مصادر محلية، لوكالة ROJNEWS أن القصف الجوي استهدف سفوح جبل كوريجارو، فيما لم تؤكد المصادر وقوع أي ضحايا أو أضرار.


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