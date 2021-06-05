طيران الاحتلال التركي يقصف جبل كوريجارو قصفت الطائرات الحربية للاحتلال التركي جبل كوريجارو قرب مدينة شلادزي في قضاء آميديا بمحافظة دهوك. كردستان 05 حزيران 2021, السبت - 19:33 2021-06-05T19:33:00 مركز الأخبار وأكدت مصادر محلية، لوكالة ROJNEWS أن القصف الجوي استهدف سفوح جبل كوريجارو، فيما لم تؤكد المصادر وقوع أي ضحايا أو أضرار. إقرأ أيضاً انطلاق مظاهرة حاشدة في السليمانية تنديداً بهجمات الاحتلال التركي انطلقت اليوم مظاهرة في مدينة السليمانية في باشور ك... قيادة (HPG) تصدر بياناً بشأن تحركات بيشمركة الحزب الديمقراطي الكردستاني الأخيرة في متينا وصفت القيادة العامة لقوات الكريلا (HPG) في ساحة خابو... الدفاع الشعبي تحبط محاولة تقدم للاحتلال التركي في زندورا قال المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي في بيان أص... الموقع القديم