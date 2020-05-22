طيران الاحتلال التركي يحلق فوق عين عيسى

تحلق طائرات الاحتلال التركي فوق ناحية عين عيسى.
خبر 2020-05-22T21:31:00 عين عيسى

وتشهد الناحية تحليقاً لطائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي.

(م)

ANHA

 


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