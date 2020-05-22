طيران الاحتلال التركي يحلق فوق عين عيسى تحلق طائرات الاحتلال التركي فوق ناحية عين عيسى. خبر 22 أيار 2020, الجُمُعَةُ - 21:31 2020-05-22T21:31:00 عين عيسى وتشهد الناحية تحليقاً لطائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي. (م) ANHA إقرأ أيضاً إخماد حريق قرب حي خشمان في الحسكة أخمدت فرق الإطفاء والأهالي حريقاً نشب في حقول زراع... تركيا تواصل حرق حقول القمح والشعير في عين عيسى - تم التحديث تحترق الحقول الزراعية في قرية مغلاق جراء القصف الم... "يقتلوننا ويحرقون الطبيعة" استنكر والد الشاب المصاب سليمان إبراهيم، جميل إبر... الموقع القديم