تيار المستقبل الكردستاني يندد بهجمات الاحتلال التركي ويطالب بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا

استهدفت طائرة مسيرة تابعة لدولة الاحتلال التركي، يوم أمس 6 آب، سيارة في حي الصناعة بمدينة قامشلو.

قوى الأمن الداخلي أشارت إلى أن الاستهداف أسفر عن استشهاد 4 أشخاص اثنان منهم أطفال.

تيار المستقبل الكردستاني وفي بيان له استنكر الجرائم التركية ودعا التحالف الدولي ومجلس الأمن والدول المعنية بالأزمة السورية للقيام بواجبها الإنساني والقانوني.

وجاء في بيانه :"ما زالت آلة الحرب لدولة الاحتلال التركي تحصد أرواح الأبرياء المدنيين وتدمر قرى ومدن روج آفاي كردستان عبر طائراتها المسيرة ومدافعها دون أي رادع إنساني وأخلاقي وقانوني على مرأى ومسمع المجتمع الدولي ،ضاربة بعرض الحائط كل الاتفاقيات التي جرت في 2019 بين تركيا والولايات المتحدة وأيضاً مع روسيا بالالتزام بوقف إطلاق النار" .

وتابع البيان بتقديم التعازي واستنكار الهجمات التركية مطالباً بإيقاف جرائمها "في الوقت الذي نعزي فيه أنفسنا و شعبنا المناضل والمضحي والمتشبث بأرضه، وقوات سوريا الديمقراطية التي تقارع الإرهاب، ندين ونستنكر هذا العمل الغادر من قبل الاحتلال التركي ، ونطالب التحالف الدولي ومجلس الأمن والدول المعنية بالأزمة السورية بالقيام بواجبها الإنساني والقانوني لوضع حد لهذه الانتهاكات".

وقال إن تركيا: " تطمح من خلالها إلى إفراغ المنطقة من سكانها الأصليين وإضافة مجازر أخرى بحق الشعب الكردي وشعوب المنطقة إلى سلسلة مجازرها، وتثبيت التغيير الديمغرافي الذي يجري في كل من عفرين وسري كانييه وكري سبي .وبناء شريط يضم المتطرفين والإرهابيين" .

واختتم تيار المستقبل الكردستاني البيان بالمطالبة بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا وإخراج الاحتلال التركي من سوريا: "كما نطالب المجتمع الدولي بفرض حظر جوي على مناطق شمال وشرق سوريا وإخراج الاحتلال التركي والمرتزقة والفصائل الإرهابية من سوريا" .

(سـ)