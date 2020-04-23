توزيع ثاني دفعة من المساعدات على الأسر في ناحية تل حميس

دخلت مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا المرحلة الثالثة من تمديد حظر التجوال الذي فرضته خلية الأزمة، تجنباً لظهور جائحة فيروس كورونا بين مواطنيها والحفاظ على سلامتهم.

وما كان من الأهالي إلا الالتزام بقرار الحظر والتعاون مع خلية الأزمة لتخطي هذه المرحلة، وحرصت الإدارة الذاتية على مساعدة من توقفت أعمالهم بسبب حظر التجوال، ومن كانوا يعتمدون في قوتهم على العمل اليومي، وقامت بتوزيع المساعدات على المتضررين من الحظر على دفعات.

وفي المرحلة الثالثة من تمديد حظر التجوال وزعت لجنة الطوارئ في ناحية تل حميس في مقاطعة قامشلو، الدفعة الثانية من المساعدات المقدمة من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، على الأسر المتضررة والفقيرة في الناحية وريفها.

هيال الخوير الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل حميس قال: "نحن نعيش المرحلة الثالثة من مراحل حظر التجوال الممتدة إلى الأول من شهر أيار القادم بحسب خلية الأزمة المشكلة من قبل الإدارة الذاتية، مع السماح ببعض الأمور التي تتطلبها المصلحة العامة ولا سيما أننا مقبلون على بدء حصاد الموسم الزراعي وقدوم شهر رمضان المبارك".

وبيّن الخوير: "في هذه المرحلة لا بد من توعية الشعب وخاصة بعد ظهور أصابات جديدة في سوريا، بحسب وزارة الصحة التابعة للنظام السورية، وهذا يدل على أننا لم نتجاوز خطر الجائحة".

وعن تعاون أهالي تل حميس بالتزام حظر التجوال قال الخوير: "في بداية الأمر كان هناك بعض الخروقات من الأهالي كوننا نعيش في منطقة ريفية وغير معتادين على الالتزام بالمنازل، والمنطقة زراعية، ومنطقة تربية مواشي"، وبيّن أنهم واجهوا صعوبة في إقناع المواطنين بالالتزام بمنازلهم تجنباً لخطر أي إصابة في هذه المرحلة، وكان لابد من إجراءات توعوية ضمن الكومينات، تتحدث عن خطورة جائحة كورونا وعدم الاختلاط والتجمعات والمصافحة باليد، وارتداء الكمامات.

خوير أوضح: "نقوم الآن بتوزيع الدفعة الثانية من المساعدات الغذائية للأسر الفقيرة التي فقدت قوت يومها بسبب فرض حظر التجوال، وسنستمر في توزيع السلل على الأسر المحتاجة طيلة فترة الحظر".

(أ ب)

ANHA