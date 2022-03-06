توزيع منشورات ومسيرة بالسيارات ضمن فعاليات اليوم العالمي للمرأة

ضمن سلسلة الفعاليات الخاصة بـ 8 آذار، وتحت شعار "معاً نحمي ثورتنا ونحرر أراضينا"، وزع مؤتمر ستار بالتنسيق مع لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي منشورات على أصحاب المحلات التجارية في شوارع حي الشيخ مقصود القسم الشرقي، ومن المقرر استكمال توزيع المنشورات غداً على أصحاب المحلات في القسم الغربي من الحي.

وتم توزيع المنشورات من قِبل مدرسين ومدرسات في لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي تحت إشراف مؤتمر ستار وذلك للتعريف باليوم العالمي للمرأة.

فيما نظم مؤتمر ستار مسيرة بموكب من السيارات جابت شوارع الحيين.

(ن ش/ل)

ANHA