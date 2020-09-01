توزيع مازوت التدفئة على أهالي تربه سبيه حسب البطاقات الأسرية

ضمن الخطة الخدمية للإدارة الذاتية، باشرت لجنة المحروقات في ناحية تربه سبيه توزيع مازوت التدفئة على أهالي الناحية بحسب البطاقات الأسرية، عن طريق الكومينات والمجالس المحلية.

الإداري في لجنة المحروقات في ناحية تربه سبيه علي رمو أشار إلى أنهم يعتمدون هذا العام على البطاقة الأسرية أثناء توزيع مازوت التدفئة والغاز لكافة الأسر، وبيّن: "نسعى إلى إيصال المازوت إلى كافة الأسر، لذلك وبالتعاون مع مديرية التربية قمنا بإنشاء بطاقات لكافة الأسر حسب الدفاتر العائلية".

وبيّن رمو أن البطاقة الأسرية التي تم إنشاها هذا العام على أساس دفتر العائلة وعدد أفراد الأسرة لتسهيل أمور الأهالي، ولضمان توزيع مادتي المازوت والغاز بشكل عادل على كل أسرة.

وبيّن أن عملية توزيع مادة المازوت ستكون على شكل ثلاث دفعات، ففي كل دفعة يتم توزيع 220 لترًا، وسعر اللتر الواحد 77 ل.س مع أجرة النقل، بالإضافة إلى توزيع الغاز كل شهر على كل أسرة.

كما ونوه الإداري في لجنة المحروقات أن المواطن يستطيع مراجعة أي محطة وقود للحصول على مستحقاته من مازوت التدفئة.

هذا وبدأت عمليات توزيع المازوت الخاص بالتدفئة في مناطق شمال وشرق سوريا في 23 من شهر حزيران الماضي، حيث خُصص لكل أسرة 440 لترًا من المادة قابلة للزيادة.

وحددت الإدارة التوزيع بالسعر المدعوم " 75" ليرة سورية للتر الواحد، في حين وعد الرئيس المشترك لإدارة المحروقات العامة في لقاء سابق لوكالتنا معه بتوزيع كمية إضافية (220) لترًا على الأهالي، في حال وجود فائض من الكمية الأساسية، بعد إنهاء العملية بشكل كامل على مستوى شمال وشرق سوريا.

ووفق الخطة المتبعة، سيتم الانتهاء من عملية التوزيع بشكل كامل على كافة أهالي شمال وشرق سوريا قبل دخول شهر كانون الأول المقبل.

(ك إ/ أ ب)

ANHA