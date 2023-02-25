توزيع كراسي وعكازات مقدمة من أهالي السليمانية لذوي الهمم في شيراوا

وزع الهلال الأحمر الكردي الكراسي والعكازات المقدمة من أهالي مدينة السليمانية ضمن حملة "نواسيكم"، لذوي الهمم في ناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين والشهباء.

وأطلقت حملة "نواسيكم" في مدينة السليمانية، وذلك لمساعدة متضرري زلزال 6 شباط الذي ضرب تركيا وتأثرت به مناطق عديدة من سوريا، بينها شمال وشرق سوريا.

وفي 21 شباط الجاري، وبعد خمسة أيام من العراقيل والمعوقات التي وضعتها حواجز حكومة دمشق، دخلت قافلة تضم 7 شاحنات محملة بالمواد الطبية والإغاثية وحليب الأطفال إلى مقاطعة الشهباء المحاصرة، مقدمة من أهالي السليمانية، ضمن إطار حملة (نواسيكم).

(ج س/ س ر)

ANHA