توزيع جوائز مسابقة الشهيد مظلوم للكدح ومسابقة الشهيد عصام عبد الله

وحضر الاحتفالية صحفيات وصحفيون إلى جانب عائلتي الشهيدين مظلوم وعصام، وبدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء .

ويكرم اتحاد الإعلام الحر كل عام بمناسبة يوم الصحافة الكردية المصادف لـ 22 نيسان، عدداً من الصحفيين بمنحهم درع الشهيد مظلوم باكوك للكدح.

وأجّل الاتحاد تقديم الجوائز لتزامن يوم الصحافة الكردية هذا العام مع عيد الفطر السعيد.

والشهيد أحمد سعدو الاسم الحركي (مظلوم باكوك) من مواليد1992من مدينة قامشلو، أول صحفي استشهد عام 2014 أثناء تغطيته للمعارك ضد داعش.

والشهيد عصام حسن عبد الله من مواليد عام 1983، من بلدة عابرة التابعة لناحية جل آغا في مقاطعة قامشلو، انضم إلى نشاطات وفعاليات الثورة عام 2012، وعمل في مجال الإعلام حتى نال شرف الشهادة أثناء تغطيته لقصف جيش الاحتلال التركي لقرية تقل بقل في ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو في ليلة 19 تشرين الثاني 2022، أثناء عمله مراسلاً لوكالتنا ANHA.

وألقت الكلمة الترحيبية، الرئيسة المشتركة لاتحاد الإعلام الحر في شمال وشرق سوريا مالفا علي.

واستذكرت الصحفيين الذين استشهدوا في سبيل القلم والكلمة، وأثنت على جميع الجهود المبذولة في شمال و شرق سوريا التي تسعى للارتقاء بالواقع الإعلامي من الناحية المهنية ليواكب الإعلام الحديث ليكون منبراً لإيصال صوت الحقيقة.

كما تم قراءة برقيات التهنئة المرسلة من جمهورية مصر العربية التي أرسلها كل من الكاتب الروائي نشأة المصري، الإعلامية نشوة فوزي، ورئيس قسم التحرير في جريدة الأهرام محمد هلال، الذين باركوا يوم الصحافة الكردية وتمنوا لها المزيد من التقدم والتطور بما يخدم قضية الشعب الكردي.

وتخلل الاحتفالية فقرة فنية كوميدية، شارك فيها الممثل المسرحي شفزان محمود بمجموعة أحاديث كوميدية، سلط فيها الضوء على المشاكل التي يعاني منها الصحفيون والصحفيات، بالإضافة إلى توجيه النقد البناء الهادف.

جوائز

ليتم بعدها توزيع جوائز مسابقة الشهيد عصام عبدالله، حيث أقيمت هذه المسابقة تكريماً وإجلالاً لروحه، وذهبت جوائز المسابقة لكل من: " الصحفية لالش عبد الرحمن (أفضل فيلم وثائقي) وزانا العلي (أفضل تقرير خبري)، فراس إبراهيم (أفضل صورة) و شيرين حسن ( أفضل برنامج إذاعي) و شفزان محمود (أفضل مادة على التواصل الاجتماعي)

سوركول شيخو (أفضل خبر في قسم المرأة) ، سولنار محمد (أفضل تقرير تحليلي ) آلان معيش (أفضل برنامج)

والصحفية روناك شيخي (أفضل خبر تلفزيوني).

قدم بعدها الاتحاد جوائز مسابقة الشهيد مظلوم باكوك للكدح وذهبت جوائز الكدح هذا العام لكل من:

الصحفيين/ ات " أحمد محمد ، وجمعة عكاش، وعبد الرحمن محمد، ودليل دوغان، وداراف آلا، وسوزدار أحمد، و نوروز رشو، وليلاف حسن:

هذا ومنحت جوائز الشجاعة لكل من:

الشهيد عصام عبدالله وتسلمت الجائزة عائلته، والصحفيين/ات" محمد جرادة ، و محمد مصطفى، ودجلة أحمد"

كما ومنحت جائزة الخبر الكردستاني للإعلامي سردار كوي.

ومنح أيضاً بعدها درع تكريم خاص لإذاعة روج آفا على جهودها المبذولة في المجال الإذاعي.

واستمر الحفل بعد توزيع الجوائز بفقرة فنية.

(خ ع/سـ)

ANHA