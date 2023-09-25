توزيع حقائب ولوازم مدرسية على طلاب مدارس ريف عين عيسى الشرقي

لتخفيف العبء على أهالي الريف الشرقي لناحية عين عيسى وزع مجلس مقاطعة كري سبي اليوم، حقائب ولوازم مدرسية على طلاب المدارس.

وأشرفت على عملية التوزيع الرئيسة المشتركة للمجلس فضيلة محمد، وعضوات لجنة المرأة في المقاطعة.

واستهدفت عمليات التوزيع، اليوم، مدارس بلدة الهيشة والقرى التابعة لها، والقريبة من خطوط التماس مع الاحتلال التركي.

وحسب الإدارية في لجنة المرأة، مدينة محمد فإن هذا النشاط جاء لمساعدة الأهالي الصامدين على أرضهم على الرغم مما تتعرض له المنطقة من استهداف وقصف يومي، وتشجيعاً للعملية التعليمية مع بداية العام الدراسي.

وأثنت على عمل القائمين على سير العملية التربوية في المناطق القريبة من خطوط التماس وحرصهم على متابعة العمل التربوي.

ومن المقرر أن تستهدف عملية التوزيع كافة البلدات والقرى التابعة لمقاطعة كري سبي (ناحية الجرن- ناحية الهباه)، بالإضافة إلى مخيم مهجري كري سبي.

وسبق هذا النشاط توزيع الحقائب واللوازم المدرسية على أبناء الشهداء في مقاطعة كري سبي.

(د)

ANHA