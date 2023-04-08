توزيع المساعدات القادمة من السليمانيّة قريباً

أدلت هيئة الشؤون الاجتماعية في إقليم عفرين اليوم السبت، ببيان، أمام مخازن الحبوب في ناحية أحداث التابعة لمقاطعة الشهباء حيث يُخزّن جزء من المساعدات، وقرأ البيان الرئيس المشترك للهيئة، مصطفى حسن.

وأوضح مصطفى أنه وبعد العديد من المحاولات، وصلت المساعدات المُرسلة إلى المتضرّرين من الزلزال في الشهباء وحلب إلى منطقة الشهباء في 4 نيسان الجاري، وسُلّمت إلى هيئة الشؤون الاجتماعيّة في إقليم عفرين.

وأعرب حسن عن شكره لأهالي السليمانية قائلاً: "نشكر إخوتنا الكرد وكل من لعب دوراً وساهم في المساعدة. كما نتوجّه بالشكر أيضاً لهيئة الشؤون الاجتماعيّة في الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا".

وأشار حسن إلى توقيف حواجز حكومة دمشق للمساعدات وتفتيشها وهي في طريقها إلى الشهباء وتابع قائلاً: "لذا انشغلت هيئة الشؤون الاجتماعيّة بالمساعدات منذ 4 أيام، إذ يجري ترتيبها لتوزيعها على الأهالي قريباً".

وبحسب حسن، فقد جرى تخزين المساعدات في 4 مستودعات في الشهباء، بينها مخازن الحبوب في ناحية أحداث، حيث سيجري توزيعها قريباً.

وفي ختام البيان أعرب حسن عن أمله في الاستمرار بدعم مهجّري عفرين وسكّان الشهباء.

يُشار إلى أّن أهالي السليمانية كانوا قد أرسلوا هذه المساعدات إلى المتضرّرين من الزلزال في الشهباء وحلب قبل شهر، لكنّ قوات حكومة دمشق عرقلت وصولها حوالي الشهر.

واستلمت هيئة الشؤون الاجتماعيّة في إقليم عفرين في 4 نيسان الجاري؛ عبر معبر أحداث الواصل بين حلب والشهباء 20 شاحنة محمّلة بالمساعدات.

(ز ش/ ر)

ANHA