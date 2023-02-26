توزيع الخيم على المتضررين من الزلزال في مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا

ووزعت اليوم، كومينات ومجالس النواحي الخيم على الأهالي الذين تضررت منازلهم، بعد الكشف عليها من قبل بلدية الشعب، جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة في الـ 6 من شباط الجاري.

ونصب مهجرو عفرين وأهالي الشهباء الخيم في الساحات وأمام منازلهم، ريثما يتم ترميم منازلهم.

ومن المقرر توزيع مواد الإنشاء من قبل بلدية الشعب، على الأهالي لترميم المنازل التي لا تشكل خطراً على قاطنيها، وتوزيع الخيم على الأسر التي يشكل السكن في المنازل خطراً على حياتهم.

وتعاني مقاطعة الشهباء من بنية تحتية هشة نتيجة الحروب التي شهدتها في الأعوام الماضية، إلا أنه لا يزال مهجرو عفرين يقطنون في منازل شبه مدمرة.

(ج س/سـ)

ANHA