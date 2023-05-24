توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة الشهيد كرزان الأدبية

وأعلن اتحاد المثقفين في شهر تشرين الأول من العام المنصرم بدء استقبال المواد الأدبية من مقالات وقصة قصيرة وشعر ونص مسرحي ونثري باللغتين العربية والكردية وعلى مستوى شمال وشرق سوريا، للمشاركة في مسابقة الشهيد كرزان الأدبية.

وشارك في المسابقة 20 مشاركاً ومشاركة من عموم مناطق شمال وشرق سوريا، لتقيّم لجنة مؤلفة من 10 أعضاء في مقاطعتي الشهباء وقامشلو وأوروبا المواد المشاركة.

وأقيم اليوم حفل للإعلان عن أسماء الفائزين، في صالة ميتان الواقعة في ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء. وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة عضوة اتحاد المثقفين، زوزان محمد هنأت فيها الفائزين بمسابقة الشهيد كرزان الأدبية للموسم الرابع.

وتحدثت زوزان محمد عن السياسات الممارسة ضد الشباب في المنطقة والحرب الخاصة التي تستهدفهم لإضعافهم وإبعادهم عن جوهرهم، وأضافت: "إننا اليوم نؤكد للاحتلال التركي بأن تلك السياسات من حرب خاصة وغيرها من الأعمال التي تبعد كل البعد عن الأخلاقيات لن تضعف إرادتنا وأننا بثقافتنا وطموحنا كسرنا تلك السياسات".

ودعت زوزان محمد الشبيبة للمشاركة في الموسم الخامس للمسابقة.

وبعدها ألقت كل من أفيستا محمد ومحمد عبودة قصيدتين باللغتين الكردية والعربية. ثم ألقى كل من محمد ويس وفاطمة جمو قصيدة حوارية تحدثت عن دور المرأة في المجتمع وضرورة قيادة المجتمع من قبل كلا الجنسين. كما قدم الفنان محمد وليد بعض الأغاني الفلكلورية.

ومن ثم تم الإعلان عن أسماء الفائزين في المسابقة وتوزيع الجوائز عليهم، حيث فازت في مجال المقالة عفال حسكي، وفي مجال القصة باللغة الكردية كل من زوزان محمد وميديا بركات وروجا عبد القادر محمد وآلان عبدالله.

أما في مجال الشعر باللغة العربية فقد فاز كل من فيدان محمد وعلاء سعد. فيما لم تفز المواد المقدمة في مجالي النص المسرحي والنثري.

وانتهت الاحتفالية بتقديم فقرات من الرقص الفلكلوري قدمتها فرقة الشهيدة فيان صوران التابعة لحركة الهلال الذهبي.

( آ ر/ك)