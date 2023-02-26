توزيع الجلاءات المدرسية للمرحلة الابتدائية في إقليم الفرات

استلم عشرات الآلاف من طلبة المرحلة الابتدائية في إقليم الفرات، اليوم الأحد، الجلاءات المدرسية.

ويبلغ عدد طلاب المرحلة الابتدائية في إقليم الفرات 49986.

وكان من المقرر، توزيع الجلاءات في الأسبوع الأول من بدء الفصل الدراسي الثاني الذي بدأ، 5 شباط الجاري، لكنه تأجل؛ بسبب الزلزال الذي ضرب باكور وتركيا، 6 من الشهر نفسه، وتأثرت به مناطق واسعة من سوريا.

كانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، قد أعلنت 6 شباط، تعطيل الدوام في كافة المدارس والمؤسسات التابعة لها في شمال وشرق سوريا، لمدة أسبوع. (6 – 11 شباط).

في 11شباط، أعلنت الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا، سميرة حاج علي، تمديد تعطيل الدوام المدرسي في إقليم الفرات وإقليم عفرين وحيّي الشيخ مقصود والأشرفية، لأسبوع آخر (11- 18 شباط).

وتضررت 13 مدرسة في مقاطعة كوباني؛ جراء زلزال 6 شباط، لكن وبعد الكشف عليها من قبل مهندسين ولجان مختصة؛ افتتحت المدارس في إقليم الفرات أبوابها في 19 من شهر شباط الجاري.

(ن ك/د)

ANHA