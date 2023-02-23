توزيع الجلاءات المدرسيّة

انتهى الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022- 2023 في إقليم الجزيرة في الرابع والعشرين من كانون الثاني المنصرم.

ويتم اليوم في مدارس إقليم الجزيرة توزيع جلاءات الفصل الأول، فيما تم توزيعها في مدارس الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفيّة قبل الزلزال، وفي مدارس كلّ من الطبقة، الرقة ودير الزور هذا الأسبوع، في حين سيجري توزيع الجلاءات في إقليم الفرات خلال الأيام المقبلة، إذ تأخّر توزيع هذه الجلاءات بسبب الزلزال.

وبحسب قرار هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا، كان من المفترض أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في الثاني من شباط الجاري، لكن جرى تمديد العطلة في بعض المناطق لأسبوع إضافي بسبب الزلزال، فيما جرى تمديدها في مناطق أخرى ككوباني، الشهباء، الشيخ مقصود وحلب وبعض مدارس الرقّة لأسبوعين إضافيين.

هذا ولا تزال 16 مدرسة من أصل 461 مدرسة في مقاطعة كوباني مغلقة حتّى الآن بسبب قصف دولة الاحتلال التركي.

وكان قد تم في إقليمي الفرات والجزيرة تعطيل جميع المدارس لفترة لتعقيم المدارس بسبب تفشّي الفيروس.

وكشفت الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم، سميرة حج علي لوكالتنا، التزام الطلبة والمدرّسين بالدوام المدرسي رغم كلّ الصعوبات والعقبات وقالت: "إنّ حصار حكومة دمشق، هجمات كلّ من دولة الاحتلال التركي وخلايا داعش بالإضافة إلى الأمراض الشتويّة كلّها عقبات أحدثت تأثيراً سلبيّاً إلى حدّ ما على مستوى التعليم".

وذكرت سميرة حج علي أنّ المناهج قد دُرّست كاملةً في بعض المناطق، إذ يتابع بعض الطلبة دروسهم عبر الانترنت.

ANHA