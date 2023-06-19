توزيع الجلاءات على طلاب المرحلة الابتدائية في الشيخ مقصود والأشرفية

تسبب الزلزال الذي ضرب المنطقة الممتدة بين تركيا وسوريا في 6 /شباط الفائت بخروج المدارس لفترة زمنية عن الخدمة مما استوجب زيادة عدد أيام التحصيل الدراسي لتعويض الفاقد التعليمي في مدارس حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

بحسب إداريي لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي بحلب فإن تعويض الفاقد التعليمي جرى خلال فترة 15 يوماً بعد قرار هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية بتمديد العام الدراسي.

وبعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي وزعت اليوم لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي بحلب الجلاءات على طلاب المرحلة الابتدائية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

التوزيع جرى في مدرسة الشهيد قهرمان عفرين الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود وبحضور أعضاء اللجنة من معلمين ومعلمات إلى جانب ذوي الطلاب والطالبات.



وبعد الوقوف دقيقة صمت ألقت الإدارية في مدرسة الشهيد قهرمان لينا فوزي حج خليل كلمة أشارت من خلالها إلى ضرورة التكاتف للعمل على دعم الجيل الصاعد بكافة الإمكانيات وتزويده بالمعرفة للعمل على النهوض بالواقع التعليمي وتطويره.

كما أكدت لينا بأن اللغة تعتبر هوية الشعوب والدراسة باللغة الأم حق للشعوب، وعليه يجب صون هذا الحق الذي تحقق بفضل تضحيات الشهداء الجسيمة.



بعدها قدم أطفال مدرسة الشهيد قهرمان عروض غناء وأخرى للرقص إلى جانب مسرحية شجعت في مضمونها الأطفال على الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي بغية الوصول إلى النجاح.

وانتهت الفعالية بتوزيع الجلاءات والهدايا على الطلاب وتمني التوفيق لهم في العام القادم.

(م ع/سـ)