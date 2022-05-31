توزيع الجلاء المدرسي على طلاب إقليم عفرين

وفي هذا السياق تحدث الإداري في مدرسة الشهيد عكيد بناحية أحداث محمد نور، عن صعوبات العام الدراسي "برغم ما تتعرض له مقاطعة الشهباء من قصف شبه يومي إضافة إلى ظروف النزوح التي يعيشها مهجري عفرين، إلى أن إصرار الطلاب والكادر التدريسي على التعليم والتعلم كان واضحاً".

وقالت الإدارية في مدرسة الشهيد شيار في بلدة بابنس روبار حمزة "من الضروري بناء مجتمع واعي من خلال إعداد وتدريب جيل واعي قادر على حماية ثقافته ولغته الأم، لأننا بأمس الحاجة إلى حماية لغتنا وهويتنا من الإبادة".

وبدورها عبّرت الطالبة في مدرسة الشهيد شيار سوسن خليل عن فرحها بهذا اليوم "حصلت على معدل جيد جداً في تقييمي الدراسي وهذا كان ثمرة للكدح الذي بذلته خلال العام الدراسي وايضا، أشكر هيئة التربية والتعليم على توفيرها فرص التعلم لنا في ظل النزوح وفي الوضع الذي تتعرض فيه منطقتنا كل يوم للقصف.

كما دعت سوسن خليل كل الطلبة إلى التعلم باللغة الأم، لأنهم الأمل لبناء مجتمع حر وحماية لغتهم الأم من الإبادة.

ومن جانبه أكد الطالب حنان يوسف "تعلمنا باللغة الأم هو حماية لهويتنا ووجودنا، خاصة في هذه المرحلة التي يحاول فيها الاحتلال التركي بشتى وسائله إبادتنا.

ويبلغ عدد الطلبة في إقليم عفرين أكثر من 14 ألف طالب وطالبة في المراحل الدراسية الثلاثة (الابتدائية والإعدادية والثانوية).

(كروب/م)

ANHA