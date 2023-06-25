توزيع الجلاء المدرسي على 3153 طالب/ـة في عفرين والشهباء

وبدأت الهيئة، صباح اليوم، توزيع الجلاء المدرسي على 3153 طالب/ـة من المرحلتين الإعدادية والثانوية، وذلك بعد انتهاء العام الدراسي 2022- 2023.

ووزعت الهيئة 2360 جلاء على طلبة المرحلة الإعدادية (السابع والثامن والتاسع)، و793 جلاء على طلبة الصفين العاشر والحادي عشر من المرحلة الثانوية، في كل من ناحية شيراوا بمقاطعة عفرين المحتلة، ونواحي تل رفعت والأحداث وفافين والبلدات والقرى التابعة لها في الشهباء.

وكانت الهيئة قد وزعت الجلاءات على 13 ألفاً من طلبة المرحلة الابتدائية في المقاطعة، في 1 حزيران الجاري.

فيما من المقرر أن يقدم طلبة الشهادة الثانوية (البكالوريا) الامتحانات، بداية شهر تموز المقبل.

وواجه الطلبة في المقاطعة صعوبات عديدة هذا العام الدراسي (2022- 2023)، زادت من أعبائهم، فبالإضافة إلى الحصار المفروض على المقاطعة من قبل حكومة دمشق، دمر الزلزال الذي تأثرت به المنطقة في 6 من شباط المنصرم العديد من المدارس بشكل جزئي وشبه كامل، ليستكمل الطلبة تعليمهم تحت خيم نصبتها لهم الهيئة، بعد أن توقفت العملية التعليمية لفترة.

(آ ر/ س ر)

ANHA