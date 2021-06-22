توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة في ريف دير الزور الشرقي

بتوجيه من الإدارة العامة للمحروقات في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بدأت اللجنة بتوزيع الدفعة الأولى من مادة مازوت التدفئة على الأهالي في ريف دير الزور الشرقي.

ويتم التوزيع عن طريق بطاقة خاصة وتبلغ حصة كل بطاقة 440 لترًا من مادة المازوت وبسعر 75 ليرة سورية للتر الواحد.

وكان الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عبد حامد المهباش، قد أكد خلال اجتماع دوري للإدارة العامة للمحروقات عقد في الـ 5 من حزيران الجاري، أنه تقرر البدء بتوزيع "مادة مازوت التدفئة وبكمية ٤٤٠ لترًا لكل أسرة وبالأسعار القديمة لهذه المادة ضمانًا لانتهاء عملية التوزيع مع بدء فصل الشتاء".

ووزعت لجنة المحروقات التابعة للمجلس المدني في دير الزور، نصف الكمية أي 220 لترًا من المازوت كدفعة أولى، بهدف حصول جميع المواطنين على جزء من الكمية المخصصة لهم قبل حلول فصل الشتاء.

على أن يتم تسليم الدفعة الثانية في وقت لاحق، بحيث يكون مجمل الدفعتين الأولى والثانية لا يتخطى 440 لترًا من مادة المازوت للأسرة الواحدة بحسب البطاقة الممنوحة لها.

وباشرت الإدارة العامة توزيع مادة المازوت منذ فصل الصيف لتلافي مشكلة الضغوطات التي تعرضت لها في العام الماضي وتأخير تسليم الحصص المخصصة.

هذا وقد وضعت الإدارة العامة آليات جديدة لضمان توزيع المحروقات بشكل جيد وتأمين احتياجات السكان من مشتقاتها والتي تعتبر عنصرًا أساسيًّا في حياة معظم السكان.

فيما لاقت الآليات التي عملت بها لجنة المحروقات ترحيبًا كبيرًا من قبل الأهالي الذين أعربوا عن أملهم في تلافي التأخير كما في الأعوام السابقة.

(ث ع/ س ر)

ANHA