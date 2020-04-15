توزيع الدفعة الأولى من المساعدات في مقاطعة قامشلو

مع التزام أهالي مناطق شمال وشرق سوريا بقرار حظر التجوال الذي أعلنته الإدارة الذاتية في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا المنتشر عالمياً، توقفت العديد من الأعمال، مما أثر سلباً في الأوضاع المعيشية لبعض الأسر، وعليه توجهت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بجميع إدارتها المدنية إلى توزيع مساعدات وسلل غذائية على الأسر المتضررة.

حيث وزع مجلس مدينة قامشلو اليوم، الدفعة الأولى من المساعدات على الأسر في المدينة، وشملت 300 أسرة، معدومة الدخل، والتي تعتمد في كسب قوتها من العمل اليومي، وتضمنت المساعدات مواد غذائية ومنظفات.

الإداري في مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في الحي الغربي لمدينة قامشلو صلاح الدين حلبو أوضح: "وزعنا اليوم الدفعة الأولى من المساعدات، وسنستمر في عملية التوزيع، وهناك دفعات أخرى".

وأوضحت الإدارة الذاتية أن عملية التوزيع ستستمر طيلة فترة حظر التجوال.

كركي لكي

وفي ناحية كركي لكي باشر مجلس الناحية اليوم بتوزيع 100 سلة غذائية على 100 أسرة داخل مركز المدينة.

عمليات التوزيع جرت بالتنسيق مع كومينات الأحياء التي أعدت قوائم بأسماء الأسر المحتاجة.

وأكدت رئاسة مجلس الناحية أن عمليات التوزيع مستمرة لتشمل جميع الأسر المحتاجة في ريف الناحية.

ديرك

وفي مدينة ديرك وزع مجلس ناحية ديرك 200 سلة غذائية على الأسر المحتاجة في ظل حظر التجوال في المنطقة.

هذا ووزّعت اللجان التابعة للإدارة الذاتية المواد الغذائية بالتنسيق مع كومينات ومجلس ناحية ديرك، وبلغت200 سلة غذائية تم توزيعها على الأسر المحتاجة.

هذا ويستمر توزيع المساعدات حتى تغطية كامل الأسر المحتاجة التي تعتمد على العمل اليومي في كسب قوتها.

(كروب/ أ ب)

ANHA