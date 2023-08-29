توزيع أكثر من 500 بروشور للتوعية بمخاطر المخدرات

ضمن حملة مجلس تجمع نساء زنوبيا في الطبقة، "معاً لنحمي مجتمعنا ونحقق الأمان"، والتي أطلقها في الأول من آب الجاري، وستستمر لشهرين متتاليين، وزعت عضوات المجلس اليوم، أكثر من 500 بروشور إرشادي، على أهالي المدينة، بالإضافة إلى لصق مناشير توعوية على الجدران.

وتضمنت البروشورات التعريف بأنواع المخدرات، وأضرارها على الإنسان والمجتمع، كما تضمنت أيضاً أعراض الإدمان على المخدرات "كالشعور بالنعاس الحاد، والرجفان، واحمرار العينين، واتساع الحدقة".

وجاء في البروشورات، وجوب نشر الوعي بمخاطر المخدرات وعواقبها، في المدارس والمعاهد، وبين أفراد المجتمع، وذلك ضمن ندوات توعوية تقام في كل كومين، بالإضافة إلى الرقابة الدائمة من قبل العائلة، والتحذير المستمر من خطر هذه المواد.

(س ك/ي م)

ANHA