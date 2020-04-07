توزيع 5 الأف حصة من المنظفات في الشيخ مقصود والأشرفية

قدم مجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية اليوم 5 الأف حصة من المنظفات على العائلات ضمن الحيين، وتركزت على الأسر التي توقف معيلها عن العمل في ظل حظر التجوال.

وتضمنت كل حصة من المنظفات " صابون، لودلين، كلور، دواء غسيل" ويتم توزيع هذه المنظفات عن طريق الكومينات، حيث وزع في حي الأشرفية 250 حصة، وفي حي الشيخ مقصود تم توزيع 4750 حصة من المنظفات.

وفي هذا السياق، تحدثت الرئيسة المشتركة لمجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية فالنتينا عبدو لوكالتنا ANHA بخصوص تقديم المساعدات على أهالي المحتاجين في الحي، وقالت " نتيجة انتشار هذه الفيروس كورونا في العالم، قمنا بتدابير لحماية الأهالي من هذه الوباء، وفرض حظر التجوال في الحي".

وشكرت فالنتينا الأهالي في الشيخ مقصود والأشرفية الذين التزموا بحظر التجوال، وتوهت بالشكر أيضاً لجميع المؤسسات وقوى الأمن الداخلي وقوات حماية المجتمع "الذين يعملون لخدمة أهلهم لحمايتهم من الفيروس".

(ع س/سـ)

ANHA