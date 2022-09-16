توزيع 3 آلاف منشور وإلقاء محاضرات للتوعية حيال الكوليرا في الشيخ مقصود والأشرفية

حذرت الأمم المتحدة من تفشي الكوليرا في سوريا، نتيجة تفاقم الوضع الإنساني والوصول غير الآمن إلى المياه النظيفة، والتي تتحمل مسؤوليته بشكل أساسي دولة الاحتلال التركي، نتيجة خفض الأخيرة لمنسوب نهر الفرات وكذلك قطع مياه محطة علوك عن مدينة الحسكة.

وكانت وزارة الصحة التابعة لحكومة دمشق قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع، تسجيل 15 حالة إصابة بالكوليرا في حلب. بعد أن أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل عدة إصابات بالمرض في الرقة والريف الغربي لدير الزور.

والكوليرا مرض بكتيري، يتسبب بإسهال شديد "إسهال مائي"، وارتفاع في درجات الحرارة، والعطش، والجفاف، والقصور الكلوي الذي يتسبب بالوفاة، خاصة لدى كبار السن ومرضى السكري.

محاضرات وتوزيع 3 آلاف منشور لمنع تفشي مرض الكوليرا

قام المجلس الصحي لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية منذ قرابة أسبوع، بحملة للتوعية والوقاية من مرض الكوليرا ضمن الحيين، بتوزيع أكثر من 3 آلاف منشور حول الأسباب والوقاية والعلاج لحماية أنفسهم من مرض الكوليرا، فيما يتم إلقاء محاضرات ضمن الكومينات في الحييّن.

المياه الملوثة أحد أسباب انتشار الكوليرا

بهذا الخصوص، تحدث الرئيس المشترك للمجلس الصحي لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية نشأت زيبار، الذي نوه إلى أن الكوليرا مرض بكتيري عادة ما ينتشر عن طريق المياه الملوثة ويتسبب في الإصابة بإسهال وجفاف شديد، وإذا لم يتم علاجه فإنه يمكن أن يكون قاتلاً خلال ساعات.

أما عن أعراض الكوليرا فقال زيبار "الأعراض هي إسهال شديد باهت وحليبي ويشبه ماء الأرز، والغثيان والقيء، الجفاف، ويعاني المريض من تقلصات مؤلمة في الأطراف أو البطن أو الصدر".

نشأت زيبار تابع حديثه "إن المياه الملوثة أحد المصادر الرئيسة لعدوى الكوليرا قد توجد البكتيريا في التربة أو مياه الآبار والمأكولات البحرية وأيضاً الفواكه والخضروات النيئة، خاصةً غير المقشرة مثل العنب والتوت".

ما هو العلاج..

وأكد زيبار أن العلاج من مرض الكوليرا يتمثل بشرب كميات كبيرة من السوائل، وعندما تتطلب الحالات الشديدة سيتم حقنها بالسوائل عن الطريق الوريد.

واختتم الرئيس المشترك للمجلس الصحي لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية نشأت زيبارحديثه "حتى الآن لا توجد أي حالة لمرض الكوليرا في الحييّن، الحالات التي تراجع المشفى هي حالات إسهال موسمي".

حالات الإسهال الصيفية

خصص مشفى خالد الفجر في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب غرفة واحدة لاستقبال حالات الإسهال، وخلال الأسبوع الماضي استقبل بشكل يومي من 5 إلى 7 حالات، وهي حالات الإسهال الصيفية ضمن الحدود الطبيعية في فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة الشديد وغيرها.

(ك)

ANHA