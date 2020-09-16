توزيع 262169 لتر  من المازوت على أهالي حي الشيخ مقصود حتى الآن

تزامناً مع قدوم فصل الشتاء، باشر المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية منذ قرابة شهر، بتسليم مادة المازوت للجنة الخدمات في مجلسي حيّي القسمين الشرقي والغربي من حي الشيخ مقصود لتوزيعها على الأهالي.

حيث خصص المجلس العام لكل عائلة 100 لتر من مادة المازوت، وبسعر 19 ألف ليرة، وعلى هذا الأساس تقوم لجنة الخدمات بإشراف الكومينات بتوزيعها على الأهالي.

وإلى الأن وزعت لجنة الخدمات 262169 لتراً من مادة المازوت على أهالي الحي

الرئيسة المشتركة للمجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب فالنتينا عبدو قالت إن اللجان المختصة توزع مادة المازوت قبل بدء فصل الشتاء، بهدف تأمين المازوت لأهالي الحي.

وأكدت فالنتينا أن عملية التوزيع مستمرة حتى يحصل جميع الأهالي على الحصص المخصصة لهم، على أن يبدأ التوزيع قريباً في حي الأشرفية. كما سيعمل المجلس على توزيع دفعة ثانية مستقبلاً.

(ع س/ك)

ANHA