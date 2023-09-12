توزيع 2500 حقيبة مدرسية بلوازمها على طلبة شمال وشرق سوريا

مع بدء العام الدراسي الجديد وافتتاح أبواب المدراس أمام الطلبة، تعاني الأسر من ارتفاع أسعار القرطاسية واللوازم المدرسية، وتعمل المبادرات المجتمعية على تخفيف هذه الأعباء، ومنها تلك التي قامت بها جمعية عائدة لمؤتمر الإسلام الديمقراطي.

وتعمل جمعية السلام في شمال وشرق سوريا منذ أيام، على تقديم حقائب مع لوازم مدرسية من دفاتر وأقلام، لبعض الطلبة من أسر محدودة الدخل، وفقاً للإدارية في الجمعية، كلستان عزيز.

وخصصت الجمعية 2500 حقيبة مدرسية بلوازم مدرسية، لتوزيعها على الطلبة في إقليمي الجزيرة والفرات.

وتؤكد الإدارية في جمعية السلام، كلستان عزيز، أن الغاية من هذه الخطوات تخفيف العبء عن العوائل ذات الدخل المحدود، بدعم وتعاون من جمعية"mala kurd"، في أوروبا.

وتراوح أسعار الحقائب بين 25 و115 ألفاً، وأسعار الدفاتر بين 7 و30 ألفاً، والزي المدرسي بين 30 و120 ألفاً، في أسواق شمال وشرق سوريا، وارتفعت أسعار هذه اللوازم بشكل ملحوظٍ مقارنة بالعام الماضي، نتيجة انهيار قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.

وتنشط "جمعية السلام الإنسانية" التابعة لمؤتمر الإسلام الديمقراطي في شمال وشرق سوريا منذ عام 2020، وتعمل على دعم وتمكين المرأة فكرياً ومهنياً، بالإضافة إلى تقديم المساعدات للأسر المحتاجة، معتمدة على تبرعات المواطنين، وجمعيات خيرية تنشط خارج المنطقة.

(سـ)

ANHA