توزيع 25 ألف برميل مازوت على أهالي إقليم عفرين

مع اقتراب الشتاء الرابع لأهالي إقليم عفرين المهجرين وهم في مقاطعة الشهباء، وتعرضهم بشكل يومي لجرائم الاحتلال التركي المتمثلة بالقصف الوحشي والتهديدات المستمرة؛ باشرت هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل لإقليم عفرين وبالتنسيق مع مجالس النواحي في مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا بتوزيع مادة المازوت على الأهالي.

وبدأت الهيئة بعد تشكيلها عدة لجان في النواحي؛ بتوزيع المازوت في 27 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، وذلك ابتداءً من ناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة، وناحية تل رفعت من ثم بلدة كفر نايا ثم على كافة مناطق مقاطعة الشهباء.

وبحسب ما أكده الرئيس المشترك لهيئة شؤون الاجتماعية والعمل لإقليم عفرين، عبد حنان معمو، بأنه سيتم توزيع 200 لتر من مادة المازوت (برميل) على كل عائلة من أهالي إقليم عفرين المهجرين منهم والسكان الأصليين، بشكل مجاني، فيما ستوزع الكمية نفسها مطلع العام الجديد.

وقال عبد حنان معمو: "في العام الماضي واجهنا جراء الحصار المفروض من قبل حكومة دمشق على مقاطعة الشهباء، نقصاً حاداً في تأمين مادة المازوت للأهالي، مما أدى إلى عدم تغطية عدة بلدات وقرى بمادة المازوت منها بلدة بابنس وقرية تل شعير التي لم يتم توزيع المادة فيهما إلا بعد مرور شهرين من بدء فصل الشتاء".

وتابع معمو حديثه "إن هذه السنة ليست أفضل من قبلها من ناحية الحصار؛ فأهالي إقليم عفرين يسكنون إما في المخيمات أو في بيوت شبه مدمرة تملأها الشقوق والفتحات، لذلك سارعنا إلى تأمين كمية من المازوت ليقي الأهالي برد النصف الأول من الشتاء".

مع تهجير أهالي إقليم عفرين مقاطعة الشهباء، اصطدم الأهالي بفرض حكومة دمشق حصاراً خانقاً على المقاطعة، ومنعت مرور أي مادة أساسية من المواد الغذائية والطبية والوقود إلا بموافقتها وبعد دفع مبالغ مالية كبيرة، تصل إلى أكثر من مليوني ليرة سورية على كل شاحنة دواء تدخل المنطقة وثلاث ملايين ليرة سورية على كل صهريج مازوت.

وعن الكمية التي سيتم توزيعها، قال معمو: "إن خطة عملنا للتوزيع مستمرة لأسبوعين، سيتم خلالها توزيع أكثر من خمسة ملايين لتر مازوت ما يعادل 25 ألف برميل مازوت على أكثر من 25 ألف عائلة".

ووصل سعر برميل المازوت في مقاطعة الشهباء جراء الحصار المفروض من قبل حكومة دمشق إلى أكثر من 700 ألف ليرة سوريا أي ما يعادل 200 دولار أمريكي، مما أدى إلى تراجع القطاع الزراعي والخدمي في المقاطعة.

وناشد معمو في ختام حديثه المنظمات الإنسانية والحقوقية للتدخل وفك الحصار عن مقاطعة الشهباء لتسهيل دخول المستلزمات المطلوبة.

من جانبه قال عضو لجنة المتابعة لتوزيع المازوت في ناحية تل رفعت، عارف محمد أنهم وزعوا في الناحية أكثر من عشرة آلاف برميل مازوت على الأهالي مجاناً.

(س ر)

ANHA