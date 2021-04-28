توزيع 1100 سلة غذائية في ناحيتي كركي لكي وتربه سبيه

وتهدف اللجنة إلى مساعدة الأسر المحتاجة وعمال المياومة الذين توقفت أعمالهم جراء قرار حظر التجوّل الكلّي في شمال وشرق سوريا، والذي اتُّخذ لمواجهة الانتشار السريع للموجة الثالثة لفيروس كورونا وارتفاع أعداد الإصابات.

هذا ووزعت اللجنة في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو600 سلة، وفي ناحية كركي لكي500 سلة، تضمنت مواد غذائية ومنظفات.

الرئيس المشترك لمجلس ناحية تربه سبيه، محمد حاج فرحان، أشار إلى أن السلل تقدم للأسر التي توقفت أعمالها نتيجة الحظر الكلي، مبيّنًا أن عملية التوزيع "تتم ضمن جغرافية 150 كومينًا في الناحية، وستوزع على شكل ثلاث دفعات".

(م ح)

ANHA