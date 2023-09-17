توزيع 1000 بروشور توعوي على المدارس الابتدائية

اليوم، وضمن الحملة التوعوية التي أطلقتها المديرية العامة للمرور في إقليم الجزيرة وبالتنسيق مع ترافيك مدينة قامشلو، تم توزيع بروشورات توعوية تضمنت إرشادات عن السلامة المرورية للأطفال.

وتضمنت الحملة توزيع 1000 بروشور على المدارس الابتدائية في مدينة قامشلو، وشرح مضمونها من قبل أعضاء وعضوات الترافيك.

وتحتوي البروشورات على عدة إرشادات وقواعد مرورية، منها "نعبر الطريق من المكان المخصص، ونلعب في الأماكن المخصصة للعب كالحدائق، ونلتزم بالإشارات المرورية، ونعبر عندما تكون الإشارة المرورية خضراء، ونسير على الرصيف حتى نصل بأمان"، بالإضافة إلى "لا أستخدم الشارع للعب، لا أقترب من السيارات فهي خطرة، ونسير على الرصيف حتى نصل بأمان".

إداري ترافيك قامشلو هجار محمد، أكد أن الحملة أُطلقت على مستوى مدينة قامشلو حالياً، وستستمر أسبوعاً كاملاً، وقال: "نسعى إلى توعية وتعليم الأطفال القوانين المرورية عبر حملتنا التي أطلقناها مع بدء العام الدراسي الجديد".

وبيّن محمد أنها الحملة الثلاثة التي يتم إطلاقها من قبل مديرية المرور في إقليم الجزيرة من أجل سلامة الأطفال، داعياً كل الأهالي والمعلمين لمساعدتهم في الحملة عبر إرشاد وتوعية الأطفال على كيفية قطع الشارع بأمان.

(كروب/ س ر)

ANHA