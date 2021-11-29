توزيع 10 مليون لتر من مازوت التدفئة في قامشلو... والتوزيع مستمر

تستمر إدارة المحروقات في مدينة قامشلو بتوزيع مادة مازوت التدفئة على الأهالي في المدينة مع الدخول في فصل الشتاء، لكن أحياءً في المدينة، لم تستلم بعد مادة المازوت، كما أن هناك آخرون استلموا المادة بكميات قليلة، (برميل مازوت واحد، 220 لتر)، وآخرون استلموا المادة بكمية (440 لتراً).

440 لتر لكل عائلة

ويتم توزيع مادة المازوت على الأهالي، وفق نظام البطاقات وهو نظام جديد معتمد في المنطقة ، بكمية تقدر بـ 440 لتر لكل أسرة، لكن تأخر الأهالي في استلام بطاقاتهم التي يتم منحها من قبل الكومين، وكان من المقرر أن يتم توزيع المازوت هذا العام على دفعة واحدة في كامل مدن مناطق شمال وشرق سوريا، وذلك وفق خطة أعدّتها مديرية المحروقات.

نظام البطاقات الجديدة

وعملت إدارة المحروقات في هذا العام على تغيير نظام بطاقات المحروقات، واستبدلته ببطاقات ذكية مزودة بنظام الباركود، وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم العمل وتطويره، بعدما كان يتم توزيعه بشكل مباشر على الأهالي عن طريق الكومين.

اللتر الواحد للمازوت 88 ليرة سورية

وباشرت إدارة المحروقات بتوزيع مادة المازوت على القرى والبلدات أولاً، ثم اتجهت نحو المدينة لتوزيع المادة، إذ قدّرت عدد العوائل المسجلة في إقليم الجزيرة ما يقارب400 ألف عائلة، وفي مدينة قامشلو وحدها سجلت 40 ألف عائلة، ستقدم لها المادة على شكل دفعة واحدة وبكمية 440 لتراً للبطاقة الواحدة، وبسعر 88 ليرة سورية للتر الواحد.

وآلية توزيع المازوت تتم بواسطة صهاريج مخصصة من قبل لجنة المحروقات والتي تقوم بعملية التوزيع بالتعاون مع الكومينات.

'لم أراجع الكومين للحصول على البطاقة'

عزيزة حمدي تعيش في منزل لوحدها في حي الكورنيش بمدينة قامشلو، هي الوحيدة في الحي الذي تقطن به لم تحصل على مادة المازوت، تقول لم أحصل بعد على مادة المازوت، والسبب يعود أنني لم أراجع الكومين للحصول على البطاقة، ونوهت: "الآن حصلت على البطاقة، وأنا في انتظار المشرفين على التوزيع ليقوموا بتعبئة مازوت التدفئة لي.

برميل واحد لا يكفينا في الشتاء

ويشارك المواطن مصلح محمد صالح، ولمياء حسين من حي الكورنيش، في نفس الآراء، إذ يقولان حصلنا على برميل واحد في هذه السنة، السنة الفائتة حصلنا على برميلين مازوت للتدفئة.

ويبينان أن الكمية الموزعة عليهم لا تكفيهم في فصل الشتاء، وطالبا إدارة المحروقات بتوزيع دفعة أخرى عليهم، لتغطي حاجتهم.

توزيع 10 مليون لتر من المازوت على الأهالي

وعن كمية المازوت التي تم توزيعها على مدينة قامشلو، قال العضو في لجنة توزيع المحروقات زهير خليل، أنهم رصدوا حوالي 15 مليون لتر من مادة المازوت لتوزيعها على مدينة قامشلو وريفها، ولفت أنه حتى الآن تم توزيع 10 ملايين لتر.

نظام البطاقات الذكية أحدث تأخراً في توزيع المازوت

وحول التأخير الحاصل في توزيع المازوت وعدم حصول الأهالي على الكميات الواجب توزيعها عليهم، بيّن خليل أن نظام البطاقات الذكية الجديدة، أحدث تأخراً في توزيع مادة المازوت، كون أن الكثير من العوائل لم يسجلو أسمائهم عند الكومين للحصول على البطاقة.

وعن آلية التوزيع أوضح زهير خليل، أنهم باشروا بتوزيع المازوت في ريف المدينة أولاً، من قرية تنورية شرقاً إلى قرية هيمو والقرى المجاورة لها غرباً، وقال: يتم الآن توزيع المازوت في الحي الغربي للمدينة، بقيت كمية قليلة للانتهاء من حيي الكورنيش والعنترية.

من حق كل أسرة الحصول على برميلين

وتبين خلال جولة لنا أن هناك إشكالية في توزيع مادة المازوت فأحياء استلمت 220، لتر، وأحياء أخرى استلمت 440 لتراً، وحول ذلك يؤكد زهير خليل، أنه من حق كل أسرة الحصول على برميلين، ونوّه: "ريف المدينة وحي الهلالية استلموا الكمية المخصصة لهم".

سيتم الانتهاء من توزيع الدفعة الثانية قبل حلول رأس السنة

وأكّد زهير خليل أنهم سيعودون لتوزيع البرميل الثاني على كل عائلة لم يحصلوا على مادة المازوت، والدفعة الثانية سيتم الانتهاء منها قبل حلول رأس السنة الميلادية.

والأهالي الذين لم يستلموا مادة المازوت يمكنهم مراجعة إدارة المحروقات كذلك الذين لم يستلموا الدفعة الثانية، إذ تمنّى خليل من الأهالي أن يكونوا مساعدين ومتعاونين معهم، وإذا حصل أي تلاعب بعداد المازوت، يمكنهم القدوم إلى الإدارة وتقديم الشكوى.

(سـ)

ANHA