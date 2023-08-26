توطين ٩٥ لاجئاً سورياً مرحلين قسراً في كري سبي المحتلة

أفاد مصدر محلي من مقاطعة كري سبي المحتلة بقيام سلطات الاحتلال التركي اليوم بتسليم مرتزقتها من الشرطة العسكرية عبر البوابة الحدودية ٩٥ لاجئاً سورياً رحلتهم من أراضيها تمهيداً لتوطينهم في منازل المهجرين قسراً.

وبحسب المصدر فإن المرحلين هم من" حماة، حلب، إدلب، دير الزور وغيرها من المدن السورية".

وبدخول هذه الدفعة يصبح عدد المرحلين منذُ بداية شهر آب الجاري ١٢٠٨ مرحلين.

وصعّدت سلطات الاحتلال التركي من عمليات ترحيل اللاجئين السوريين من أراضيها باتجاه المناطق التي تحتلها من سوريا" جرابلس، عفرين، سري كانيه، كري سبي.. وغيرها" خلال أربعة أشهر الأخيرة بعد فوز أردوغان بولاية جديدة، حيث وصل عدد المرحلين إلى مقاطعة كري سبي المحتلة إلى أكثر من ٤٠٠٠ مرحل.

(ك)

ANHA