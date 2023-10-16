توطين ٩٠ لاجئاً سورياً في مقاطعة كري سبي المحتلة

أفاد مصدر محلي من مقاطعة كري سبي المحتلة، بقيام سلطات الاحتلال التركي يوم أمس الأحد، بتسليم مرتزقتها من "الشرطة العسكرية" ٩٠ لاجئاً عبر البوابة الحدودية، تمهيداً لتوطينهم في منازل المهجرين قسراً.

وبدخول هذه الدفعة من اللاجئين السوريين يرتفع عدد المرحّلين خلال الشهر الجاري إلى ٥٨٠ لاجئاً، بينهم ١٢ عراقي.

فيما كان عدد اللاجئين المرحّلين خلال الشهر الماضي هو الأكبر منذ بدء عمليات الترحيل والتوطين حيث وثقت وكالتنا ترحيل ٣٠٦٥ لاجئاً سورياً خلال شهر أيلول الماضي.

ووثقت وكالتنا منذ إعلان المسؤولين الأتراك مطلع شهر نيسان من العام الماضي نيتهم بناء مستوطنات في المناطق المحتلة وترحيل مليون لاجئ سوري إليها، ترحيل ٢٨٤٤٥ لاجئاً عبر بوابة كري سبي الحدودية.

(د)

ANHA