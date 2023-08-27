توطين ٦٥ لاجئاً سورياً مرحّلين قسراً في كري سبي المحتلة

أفاد مصدر محلي من مقاطعة كري سبي المحتلة بقيام سلطات الاحتلال التركي اليوم بتسليم مرتزقتها من الشرطة العسكرية عبر البوابة الحدودية ٦٥ لاجئاً سورياً رحّلتهم من أراضيها تمهيداً لتوطينهم في منازل المهجرين قسراً.

وبدخول هذه الدفعة يصبح عدد المرحّلين منذ بداية شهر آب الجاري ١٢٧٣ مرحلاً.

وتتزامن عمليات ترحيل اللاجئين السوريين إلى مقاطعة كري سبي المحتلة مع عمليات ترحيل أخرى تقوم بها سلطات الاحتلال التركي عبر بوابة باب السلام وباب الهوى إلى المناطق التي تحتلها من سوريا" جرابلس، عفرين، سري كانيه، كري سبي.. وغيرها" حيث وصل عدد المرحلين خلال الشهر الجاري إلى المناطق السورية المحتلة إلى ١٢٦٠٠ مرحّل.

(كروب)

ANHA