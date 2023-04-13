توطين 23 ألف مستوطن في كري سبي المحتلة

تواصل دولة الاحتلال التركي توطين اسر مرتزقتها في المناطق السورية المحتلة بدلا من سكان المنطقة الذين هجّروا قسرا، في سياق استمرار التغيير الديمغرافي للمناطق المحتلة.

ونقلا عن مصدر مطلع في معبر كري سبي/تل أبيض الحدودي، وصل عدد من ادخلتهم تركيا إلى مدينة كري سبي المحتلة إلى أكثر من 21 ألف شخص، منذ نيسان العام الفائت.

واحتلت تركيا ومرتزقتها أواخر 2019 مدينة كري سبي وريفها، وتسبب ذلك في تهجير أكثر من 100 ألف شخص من أهالي المدينة وريفها، حسب مجلس مقاطعة كري سبي.

وصرح الرئيس التركي أردوغان في نيسان 2022، بالبدء ببناء مستوطنات في المناطق التي تحتلها من سوريا، وإن سلطاته باشرت في عملية التوطين في المناطق المحتلة.

ونوه المصدر لوكالتنا أنه خلال الـ3 أشهر الأخير دخل 9181 مستوطن إلى المدينة وريفها.

ووثّقت وكالتنا خلال عام 2022، دخول 12757 مستوطن عبر بوابة كري سبي/تل أبيض الحدودية، وينحدر هؤلاء من مدن (حمص- وحلب- إدلب والغوطة الشرقية).

ووزعوا من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على منازل وقرى المهجرين قسراً.

ويتزامن التوطين مع عمل تركيا على بناء مستوطنات بأموال جمعيات قطرية وباكستانية وأفغانية في الجهة الغربية من مركز مدينة كري سبي وبلدة عين العروس، على أراضي المهجّرين التي صادرها منهم ما يسمى "مجلس تل أبيض المحلي".

(د)

ANHA