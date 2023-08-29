توطين 170 لاجئاً سورياً في كري سبي المحتلة

أفاد مصدر من مقاطعة كري سبي المحتلة بقيام سلطات الاحتلال التركي يوم أمس، بتسليم مرتزقتها من الشرطة العسكرية 170 لاجئاً سورياً عبر البوابة الحدودية، تمهيداً لتوطينهم في منازل المهجرين وإطلاق أيديهم للاستيلاء على ممتلكاتهم.

وبيّن المصدر أن المرحّلين من مدن؛ حلب، وإدلب، ودير الزور، وحماة وحمص وغيرها من المدن السورية.

وبدخول هذه الدفعة، يصل عدد المرحّلين خلال الشهر الجاري إلى 1378، فيما وصل العدد الكلي للمستوطنين الذين رحّلتهم تركيا إلى مقاطعة كري سبي المحتلة منذ مطلع شهر نيسان العام الماضي، إلى أكثر من 25 ألف، ووطّنتهم دولة الاحتلال التركي في المناطق المحتلة (جرابلس، وعفرين، وإعزاز، وسري كانيه، وكري سبي).

(د)

ANHA