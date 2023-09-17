توطين 160 مرحّلاً في كري سبي المحتلة بينهم عراقيون

أفاد مصدر محلي من مقاطعة كري سبي المحتلة بقيام سلطات الاحتلال التركي بتسليم مرتزقتها من الشرطة العسكرية عبر البوابة الحدودية ١٦٠ مرحّلاً بينهم ١٦ عراقياً، تمهيداً لتوطينهم في منازل المهجّرين قسراً.

وبدخول هذه الدفعة يرتفع عدد المرحّلين خلال الشهر الجاري إلى ١٥٢٠ مرحّلاً إلى مقاطعة كري سبي المحتلة.

فيما يرتفع عدد العراقيين الذين دخلوا إلى مقاطعة كري سبي المحتلة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة إلى ٤١ عراقياً، حيث وثّقت وكالتنا خلال شهر تموز دخول ٢٥ عراقياً على دفعتين، ذكروا أثناء تسجيل بياناتهم على البوابة الحدودية بأنهم ذاهبون إلى عائلاتهم التي تسكن في المقاطعة المحتلة.

هذا وتسكن عشرات العوائل من مرتزقة داعش ممن فروا من مخيم عين عيسى إبان الاجتياح التركي لمقاطعة كري سبي عام ٢٠١٩ في المقاطعة المحتلة بعد أن احتضنهم المحتل التركي وأسكنهم في منازل المهجّرين قسراً، تمهيداً لتفريخ الإرهاب من جديد من تلك المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن أعداد المرحّلين إلى مقاطعة كري سبي المحتلة منذ إعلان المسؤولين الأتراك مطلع شهر نيسان من العام الماضي وصلت إلى ٢٦٥٠٠ مرحّل.

(سـ)

ANHA