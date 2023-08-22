توطين ١٦٠ لاجئ سوري مرحل قسراً في كري سبي المحتلة

أفاد مصدر محلي من مقاطعة كري سبي المحتلة بقيام سلطات الاحتلال التركي اليوم بتسليم مرتزقتها من الشرطة ١٦٠ لاجئ سوري عبر البوابة الحدودية تمهيداً لتوطينهم في منازل المهجرين قسراً من المقاطعة.

وبحسب المصدر فأن المرحلين هم من ريف حلب وادلب ودير الزور وغيرها من المدن السورية.

هذا ووثقت وكالتنا دخول اكثر من ٩٠٠ لاجئ سوري منذ بداية الشهر الجاري، بينهم ٢٥ عراقياً.

فيما وصل عدد اللاجئين السوريين المرحلين إلى مقاطعة كري سبي المحتلة منذ اعلان المسؤولين الاتراك مطلع شهر نيسان من العام الماضي توطين مليون لاجئ سوري في المناطق التي تحتلها من سوريا لما يقارب ٢٥ ألف مرحل.

ANHA