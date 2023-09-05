توطين ١٢٠ لاجئاً سورياً مرحّلين قسراً في كري سبي المحتلة

أفاد مصدر محلي من مقاطعة كري سبي المحتلة بقيام سلطات الاحتلال التركي اليوم بتسليم مرتزقتها من الشرطة العسكرية عبر البوابة الحدودية ١٢٠ لاجئاً سورياً تمهيداً لتوطينهم في منازل المهجرين قسراً.

هذا ووثقت وكالتنا بتاريخ الـ ٣ من الشهر الجاري ترحيل ٢٠٠ لاجئ، ليرتفع بذلك عدد المرحّلين خلال الشهر الجاري إلى ٣٢٠ مرحّلاً.

كما ووثقت وكالتنا خلال الشهر الماضي توطين ١٤٩٣ مرحّلاً في مقاطعة كري سبي المحتلة، فيما وصل عدد المرحّلين منذ تاريخ إعلان المسؤولين الأتراك مطلع شهر نيسان من العام الماضي بناء مستوطنات في المناطق المحتلة من سوريا "جرابلس. عفرين، سري كانيه، كري سبي" وترحيل مليون لاجئ سوري من أراضيها إلى تلك المناطق لما يقارب ٢٥٨٢٠ مرحّلاً.

(سـ)

ANHA