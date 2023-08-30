توطين ١١٥ لاجئاً سورياً مرحّلين قسراً في كري سبي المحتلة

أفاد مصدر محلي من مقاطعة كري سبي المحتلة بقيام سلطات الاحتلال التركي اليوم بتسليم مرتزقتها من الشرطة العسكرية عبر البوابة الحدودية ١١٥ لاجئاً سورياً تمهيداً لتوطينهم في منازل المهجرين قسراً.

وبدخول هذه الدفعة يصل عدد المرحّلين خلال الشهر الجاري إلى ١٤٩٣ مرحّلاً، فيما وصل عدد المرحّلين منذ تاريخ إعلان المسؤولين الأتراك مطلع شهر نيسان من العام الماضي بناء مستوطنات في المناطق المحتلة من سوريا " جرابلس، عفرين، سري كانيه، كري سبي" وترحيل مليون لاجئ سوري من أراضيها إلى تلك المناطق إلى ما يقارب ٢٥٥٠٠ مرحل.

وتتزامن عمليات ترحيل اللاجئين السوريين إلى مقاطعة كري سبي المحتلة مع عمليات ترحيل عبر البوابات المحتلة الأخرى من المناطق السورية كباب السلامة وباب الهوى، حيث تم تسجيل ترحيل ما يقارب ١٤ ألف لاجئ سوري عبرها خلال الشهر الجاري.

(ك)

ANHA