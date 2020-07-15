توتر وإطلاق نار داخل الأراضي التركية بالقرب من كوباني

وذكرت مصادر من داخل قرية قره موغ شرق مدينة كوباني 14 كم، أن "جنودًا من الاحتلال التركي أطلقوا وابلًا من الرصاص خلال ثلاثة أيام باتجاه شخصين عبرا الحدود ولا زالا عالقين هناك".

وأشار أهالي القرية إلى أن ما يقارب الـ50 جنديًّا تركيًّا بالإضافة إلى عربتين مصفحتين طوقوا واديًا ممتلئًا بالمياه بين الهضاب قبالة القرية، وبدأوا بإطلاق النار وإلقاء القنابل اليدوية باتجاه الشخصين المختبئين بين أعشاب القصب "أعشاب الزل" إلى الآن.

واستهدف الاحتلال التركي أمس الثلاثاء، وصباح اليوم الأربعاء، المنازل الآهلة بالسكان في القرية المتاخمة للحدود التركية، ولم تسفر عملية إطلاق النار عن خسائر بشرية.

ولم تُحدد هوية الشخصين حتى اللحظة، فيما لم يُعرف مصيرهم نتيجة وجودهم في الجهة المقابلة للحدود.

(ز س/ج)

ANHA