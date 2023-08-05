توتر متزايد في الخليج وتسابق إيراني – أميركي على تسليح السفن

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية إن "أنواع مختلفة من الطائرات المسيّرة وعدة مئات من صواريخ كروز والصواريخ الباليستية التي يراوح مداها بين 300 وألف كيلومتر، من بين الأنظمة والمعدات التي أضيفت إلى قدرات بحرية الحرس الثوري اليوم".

وقالت واشنطن الأسبوع الماضي، إنها يمكن أن تعرض قريباً تعيين بحّارة ومشاة بحرية مسلحين؛ لحراسة سفن تجارية في المنطقة، بعد احتجاز إيران للسفن ومضايقتها.

وكانت واشنطن قد قالت الشهر الماضي إنها سترسل مزيداً من الطائرات المقاتلة من طراز إف - 35 وإف - 16 إلى جانب سفينة حربية إلى الشرق الأوسط، لمراقبة الممرات المائية.

ويمر نحو خُمس النفط الخام في العالم، عبر مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عُمان.

(ي ح)