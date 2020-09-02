توتر كبير بين واشنطن وروسيا وساسة لبنان تعهدوا لماكرون بتشكيل الحكومة خلال أسبوعين

تطرقت الصحف العالمية اليوم، إلى الصراع المحتدم بين واشنطن من جهة وموسكو والصين من جهة أخرى، بالإضافة إلى المساعي الفرنسية في تشكيل حكومة لبنانية قادرة على القيام بإصلاحات واسعة.

نيويورك تايمز: اشتداد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وروسيا

تناولت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم، عدة مواضيع كان أبرزها التوتر بين واشنطن وموسكو، وفي هذا السياق قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: "خلال الأيام الماضية، اشتعلت التوترات بين الجيشين الأميركي والروسي في جميع أنحاء العالم، مشحونة بتقارير عن وجود أدلة جديدة على التدخل في الانتخابات، حيث أصبحت العلاقة بين واشنطن وموسكو أكثر توترًا بعد المواجهات العسكرية الأخيرة".

وانحرفت الطائرات المقاتلة الروسية بشكل متكرر مسافة 100 قدم أمام قاذفة B-52 التابعة للقوات الجوية الأميركية فوق البحر الأسود، وحلقت ست طائرات حربية روسية بالقرب من ألاسكا لدرجة أن طائرات F-22 الأميركية سارعت إلى اعتراضها، كما أُصيب سبعة جنود أميركيين عندما اصطدمت عربة مصفحة روسية عمدًا بدورية أميركية في شمال شرق سوريا.

وحدثت هذه المشاجرات والصدامات الوثيقة في الجو والبحر والبر بشكل دوري على مدار العامين الماضيين كجزء من التنافس المتزايد والحشد العسكري، مع أصداء الحرب الباردة، بين واشنطن وموسكو.

لكن المسؤولين الأميركيين لاحظوا زيادة حديثة في عدد الحوادث شبه المتزامنة خلال الفترة الأخيرة، مما تزيد من فرص وقوع الحوادث.

وقال كورتيس إم سكاباروتي، وهو جنرال متقاعد بالجيش الأميركي وقائد عسكري سابق في حلف شمال الأطلسي: "يبدو أن العمل الروسي العدواني قد انتعش في الأشهر الأخيرة"، وأضاف "أظن أنهم يرون فرصة خلال تركيز واشنطن على مكافحة كورونا ليكونوا أكثر عدوانية، وهم يدركون أيضًا التخفيض الأميركي في ألمانيا والتوترات الأخرى في الحلف".

وعندما سُئل عن الحادثة في شمال وشرق سوريا الأسبوع الماضي، صرح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: "هذا سلوك غير مقبول، وسترد أميركا عليه".

وعلى بعد أكثر من 5000 ميل، اندلع التنافس يوم الخميس مرة أخرى عندما اعترضت طائرات F-22 التابعة للقوات الجوية ست طائرات دورية بحرية روسية من طراز Tu-142 تحلق على بعد 50 ميلًا بحريًّا من ساحل ألاسكا في المجال الجوي الدولي، وفقًا لقيادة الدفاع الجوي في أميركا الشمالية (نوراد).

وكما عبرت طائرتان روسيتان من طراز Su-27 Flanker وبشكل متكرر مسافة 100 قدم أمام إحدى طائرات B-52 فوق البحر الأسود.

ويرى محللون مستقلون، أن الاستفزازات الروسية من المرجح أن تستمر ما لم تتصرف إدارة ترامب بشكل أكثر عدوانية".

الواشنطن تايمز: الصين في طريقها لتصبح قوة عالمية عظمة بحسب البنتاغون

وبدورها قالت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية: "حذرت وزارة الدفاع الأمريكية في استطلاعها السنوي عن الجيش الصيني الذي صدر يوم الثلاثاء، بأن الأخيرة في طريقها لمضاعفة حجم مخزونها من الرؤوس الحربية النووية وكذلك تسعى إلى توسيع القواعد العسكرية الأجنبية القادرة على مهاجمة الولايات المتحدة، والتي تعتبر إشارة مقلقة على أن بكين تسعى إلى أن تكون في مصاف القوى العالمية العظمى".

ووفقًا للتقرير، يمتلك الجيش الصيني حاليًّا مخزونًا من الرؤوس الحربية "200 رأس نووي"، وإنها تقترب من القدرة على شن ضربات نووية برية وجوية وبحرية، وهي قدرة معروفة باسم "الثالوث النووي".

وجاء في التقرير: "على مدى العقد المقبل، ستوسع الصين وتنوّع من قوتها النووية، ومن المحتمل مضاعفة مخزونها من الرؤوس الحربية النووية".

وتضم القوات النووية الصينية حاليًّا أعدادًا كبيرة من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات القائمة الثابتة منها والمتحركة، إلى جانب مجموعة من الأسلحة عالية التقنية مثل الصواريخ متعددة الرؤوس ومركبات فائقة السرعة التي تفوق سرعة الصوت، وتشمل الأنظمة الجديدة الأخرى أسلحة نووية ذات ضربة دقيقة في نطاق مسرح العمليات مصممة لمواجهة الصواريخ الباليستية الأمريكية وأنظمة استخبارات متقدمة.

وقال تشاد سبراجيا، نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الصين للصحفيين: "بالتأكيد نشعر بالقلق بشأن الأعداد، لكن أيضًا بشأن مسار التطورات النووية في الصين بشكل أشمل".

فاينانشال تايمز: اللبنانيون وعدوا ماكرون بتشكيل الحكومة خلال أسبوعين

وفي الشأن اللبناني قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية: "قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن القوى السياسية اللبنانية التزمت بتشكيل حكومة جديدة في غضون أسبوعين، وسيمنع المساعدات الدولية في حال الفشل في اتباع "خريطة الطريق" الخاصة بها لإجراء تغييرات جدية في الدولة والنظام المالي".

وفي حديثه بعد ساعات من الاجتماعات مع القادة اللبنانيين في بيروت، أقر ماكرون بأن رؤساء الأحزاب السياسية المحاصرون "فقدوا ثقة الجمهور" وأجلوا الإصلاحات لفترة طويلة، ولكنه تعهد بأن عدم اختيار حكومة جديدة وإظهار تقدم في الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي سيؤدي إلى توقف القوى العالمية عن الدعم المالي.

ولم يستبعد ماكرون عقوبات دولية منسقة ضد السياسيين اللبنانيين، وكرر الدعوات إلى إجراء تدقيقات شاملة للبنك المركزي والنظام المالي، وإجراء تحقيق موثوق في الانفجار.

وقال مدير المركز اللبناني للدراسات السياسية سامي عطا الله، إنه على الرغم من أن الأمر يميل إلى أن تستغرق الفصائل السياسية اللبنانية المتشظية شهورًا للاتفاق على رئيس للوزراء، إلا أنه يبدو أن ماكرون "سرّع في الترشيح".

وأوضح عطا الله إن زيارة السيد ماكرون تؤكد "الفشل الذريع من جانب اللبنانيين، وعلى عدم قدرتنا على حل مشاكلنا داخليًّا".

(م ش)