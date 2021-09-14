وقال المرصد السوري إن فصائل تتبع “حركة رجال الكرامة” تطوق فرع المخابرات العسكرية في مدينة السويداء، بعد اعتداء مجموعة تتبع لشعبة المخابرات العسكرية، اليوم، على أحد زعماء “حركة رجال الكرامة”.

وبحسب المرصد، تشهد السويداء توتراً كبيراً متواصلاً منذ ساعات وبوتيرة متصاعدة، وبدأ التوتر صباح اليوم الأحد، بعد أن قامت مجموعة تابعة لشعبة “المخابرات العسكرية” باختطاف أشخاص من بلدة القريا وشخص آخر من السويداء، لتقوم مجموعة “غيارى القريا” وهم مسلحون محليون من أبناء القريا يتبعون لـ “أمن الدولة”، بالاستنفار وهددوا الجهة الخاطفة باستهداف منزل قائدها بقذائف “RBG” في حال لم يتم الإفراج عن المخطوفين دون تجاوب من قبل الأخير، ما أدى لتفاقم الوضع وانتشار مجموعة “غيارى القريا” قرب دوار المعلب شمال مدينة السويداء، وجرى استهدافهم بالرصاص من قبل المجموعة التابعة للمخابرات العسكرية، ما أدى إلى مقتل شخص وهو قريب أحد المخطوفين.

وفي سياق ذلك، أقدم عناصر تلك المجموعة على إغلاق طريق دمشق-السويداء بالقرب من دوار الشاعر في بلدة عتيل، وبدأوا بإطلاق النار على السيارات بشكل عشوائي من بينها سيارة القاضي (م.ف)، وحاولوا اغتياله.

(ي ح)