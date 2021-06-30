توتر في طرابلس.. إطلاق نار ومواجهات مع الجيش اللبناني

شهدت مدينة طرابلس شمال لبنان، حالة من التوتر الشديد في بعض المناطق نتيجة انفجار الوضع الاجتماعي الذي يخيم على لبنان بشكل عام، جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

سمعت أصوات طلقات نارية في منطقة الضم والفرز في طرابلس، وتبين أنها ناتجة عن خلاف بين المشاركين في مسيرة احتجاجية وعدد من أصحاب المقاهي في المنطقة، على خلفية الدعوة إلى الإقفال.

وكذلك سجلت إشكالات عدة بين الطرفين، وتدخلت عناصر الجيش وضربوا طوقاً أمنياً في المنطقة ومحيطها، وألزموا المحتجين على التراجع.

ووقعت مواجهات بين محتجين والجيش اللبناني في طرابلس شمالاً بعد أن جابت مسيرة لعدد من المحتجين منطقة الضم والفرز، حيث أجبر المحتجون المحال على الإقفال بالقوة.

وتحرّك الجيش اللبناني في المنطقة، إلّا أن توتراً ومواجهة وقعت بين الطرفين. وانتشرت صور لشباب قيل إنهم مراسلون إعلاميون ومصوّرون، أصيبوا بطلقات من الرصاص المطاطي نتيجة المواجهات بين الجيش والمحتجين.

وكانت مدينة طرابلس قد استفاقت، صباح اليوم، على توتر مسلح في معظم المناطق بعد ليلتين من الغضب، بسبب انعدام مقومات الحياة الطبيعية وفقدان مواد البنزين والمازوت وتوقف المولدات الكهربائية عن العمل بشكل شبه نهائي، مما زاد من تشنج الوضع الاجتماعي.

وحاول الجيش اللبناني الدخول إلى المناطق التي تشهد توتراً، لكن مساعيه قوبلت بالحجارة وإطلاق الرصاص باتجاهه.

وكان المسلحون قد انتشروا في مناطق باب التبانة والزاهرية والقبة وحارة البرانية وأطلقوا النار في الهواء، احتجاجاً على الجوع الذي بدأ يطرق الأبواب في ظل غياب الدولة.

(ز غ)