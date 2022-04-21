توتر في غزة ينذر بتصعيد واسع

وذكر مراسلنا في قطاع غزة أن طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي قد قصفت مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية في وسط وجنوب قطاع غزة. مشيرًا إلى أن القصف خلف أضرارًا مادية واسعة في محيط المناطق المستهدفة، بعد القصف العنيف الذي طالها.

وقال إن الفصائل الفلسطينية حاولت التصدي للغارات بإطلاق صواريخ أرض – جو وبنيران رشاشات ثقيلة. مضيفًا أن نيران الرشاشة أدت لتفعيل صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من القطاع، وتفعيل نظام القبة الحديدية – الدفاع الجوي.

وفي بيان له، أعلن الجيش الإسرائيلي أن استهدف بنى تحتية عسكرية تابعة لحركة حماس، ومنصة لإطلاق الصواريخ المضادة للطيران. مؤكدًا، أنه لم يجر إطلاق قذائف صاروخية جديدة من القطاع بعد القذيفة الأولى التي جرى رصد سقوطها في مدينة سديروت المحاذية لقطاع غزة.

وبحسب مراسلنا، فإن وتيرة التصعيد في قطاع غزة قد اشتدت خلال اليومين الماضيين، ما ينذر بتصعيد واسع قد يندلع بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والجيش الإسرائيلي.

(ع م)