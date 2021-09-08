توتر في السجون ومواجهات في الضفة الغربية والفصائل تلوح بالتصعيد العسكري

وبحسب تقارير، فقد توترت الأوضاع في سجن "النقب"، وأحرق الأسرى الفلسطينيون عدة غرف في سجن النقب وسط تهديد بانضمام كل الأسرى في السجون الإسرائيلية إلى التصعيد، لمواجهة القرارات الإسرائيلية الهادفة إلى التضييق عليهم.

فيما تعزز إسرائيل من قواتها، لضبط الحالة في السجون، بالتزامن مع عمليات بحث واسعة تنفذها لتتبع فرار ستة أسرى من سجن جلبوع.

وإثر عملية الفرار، تحاول إسرائيل تغيير أماكن أسرى "الجهاد الإسلامي"، في السجون وتوزيعهم وتفتيت تجمعاتهم، بالإضافة إلى التضييق على الأسرى في كل سجونها، خشية عمليات هرب أخرى، لكن الأسرى يهددون بتصعيد شامل ضد الإجراءات الإسرائيلية.

وذكر مراسلنا، أن مسيرات انطلقت في الضفة الغربية وغزة دعمًا للأسرى، وسط تحذيرات من الفصائل الفلسطينية وأبرزها، حركتا حماس والجهاد الإسلامي، أن التصعيد ضد الأسرى، سيجر إلى تصعيد واسع.

وبحسب مصادر فلسطينية، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وسبق وأن أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها "سترد على أي اعتداء ضد الأسرى".

(ع م)